Castillon-la-Bataille Gironde Castillon-la-Bataille Les Bobards : stages du week-end : Mosaïque avec Emma Simon, technique de taille à la marteline (marbre, pâte de verre, carrelage)

¨Prix du stage : 180 €

