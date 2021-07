Marseille Aglaé & Sidonie Bouches-du-Rhône, Marseille Les Blues Valentine Aglaé & Sidonie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les Blues Valentine Aglaé & Sidonie, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Marseille. Les Blues Valentine

Aglaé & Sidonie, le samedi 17 juillet à 12:30

Les Blue Valentines Un trio au féminin : Julie, piano, Margot, contrebasse et Hélène, sax se sont rencontrées dans les Jam sessions marseillaises. Elles partagent la même passion pour le jazz et vous présentent des standards (et des compositions de Julie). Possibilité de prendre l’assiette du jour pendant le concert. Entrée libre dans la limite des places disponibles Consommation obligatoire, tarifs habituels de la carte.

Entrée libre

♫JAZZ♫ Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-17T12:30:00 2021-07-17T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Aglaé & Sidonie Adresse 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Aglaé & Sidonie Marseille