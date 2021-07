Méry-sur-Oise Parc du Château - MERY sur OISE Méry-sur-Oise, Val-d'Oise Les Blues Brothers par les KIDS Parc du Château – MERY sur OISE Méry-sur-Oise Catégories d’évènement: Méry-sur-Oise

Val-d'Oise

Les Blues Brothers par les KIDS Parc du Château – MERY sur OISE, le mercredi 14 juillet 2021

Parc du Château – MERY sur OISE, le mercredi 14 juillet à 18:00

Les deux champions de trampoline, forts de leur prouesses, nous offrent un spectacle endiablé, rythmé par la musique des Blues Brothers. Ces deux acrobates partent à la conquête de l’espace grâce à leurs performances acrobatiques de haut niveau, ils y rajoutent une pointe de comédie burlesque, du comique de situation, du Rythme and Blues de premier choix et pour garantir votre plaisir, pour vous emmener à une hauteur où l’on respire, ces deux chasseurs d’émotions vous proposent un jeu théâtral inspiré des Blues Brothers. Dans le cadre de **MERY PLOUZ’** en partenariat avec la ville de **Méry-sur-Oise.**

Gratuit – Tout public

Athlètes de haut niveau en équipe de France Trampoline pendant plus de 10 ans, David Martin (Champion du monde, finaliste des Jeux Olympiques) et Christophe Chapin réalisent ce spectacle de haut vol

