LES BLUES BROTHERS CHANTENT POUR NE PAS OUBLIER ! Roudelet Felibren, 2 décembre 2021, Marseille.

Roudelet Felibren, le jeudi 2 décembre à 19:00

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’évènement organisé en faveur de l’Association France Alzheimer aura lieu le 2 décembre au Roudelet Felibren à Château Gombert à partir de 19h00 !! La soirée sera animée par le Tribute des Blues Brothers ! Nous vous promettons un Show très visuel et dynamique qui se passera aussi bien sur scène qu’au milieu du public ! Les plus grands standards du Rhythm’n’Blues seront interprétés à la façon des BLUES BROTHERS par deux chanteurs et une chanteuse déchaînés accompagnés d’une rythmique d’acier et de cuivres déjantés !!! ENTREE : BUVETTE : *Bières, vins et boissons non alcoolisées *Pizzas *Hot dog *Tartes aux pommes *Passe sanitaire obligatoire Pour réserver vos places cliquez sur le lien ci-dessous [https://www.helloasso.com/…/evene…/soiree-blues-brothers](https://www.helloasso.com/…/evene…/soiree-blues-brothers)

20€

Roudelet Felibren 45, boulevard Bara, 13013 Marseille Marseille Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône



