Ballet Bar Les blourdiers, 8 avril 2023, Rouziers-de-Touraine.

Ballet Bar, c’est la rencontre de cinq virtuoses hip-hop qui, dans un univers proche des clubs de jazz new-yorkais, s’interrogent à travers leur danse sur leurs rapports à la musique, comme source d’inspiration et de poésie..

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-08 . 12 EUR.

Les blourdiers

Rouziers-de-Touraine 37360 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Ballet Bar is the meeting of five hip-hop virtuosos who, in a universe close to New York jazz clubs, question through their dance their relationship to music as a source of inspiration and poetry.

Ballet Bar es el encuentro de cinco virtuosos del hip-hop que, en un universo próximo a los clubes de jazz neoyorquinos, cuestionan a través de la danza su relación con la música como fuente de inspiración y poesía.

Ballet Bar ist das Zusammentreffen von fünf Hip-Hop-Virtuosen, die in einer Welt, die den New Yorker Jazzclubs ähnelt, durch ihren Tanz ihre Beziehung zur Musik als Quelle der Inspiration und Poesie hinterfragen.

Mise à jour le 2023-03-31 par ADT 37