Les Blockhaus engloutis des Gaillouneys Bibliothèque municipale La Teste-de-Buch, samedi 17 février 2024.

Les Blockhaus engloutis des Gaillouneys Bibliothèque municipale La Teste-de-Buch Gironde

La batterie des Gaillouneys est le site de plongée sur blockhaus le plus remarquable et spectaculaire d’Europe. Cette fortification du Mur de l’Atlantique, construite au sud de la Dune du Pilat est aujourd’hui engloutie dans la passe sud du Bassin d’Arcachon, sous l’effet de l’érosion. Marc Mentel, précurseur en Aquitaine de l’archéologie sous-marine sur les vestiges du Mur de l’Atlantique, présentera ses recherches et publications réunis dans un ouvrage paru en 2023 Les blockhaus engloutis des Gaillouneys .

Sous l’égide de l’association Les Amis de Jean Hameau . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 10:30:00

fin : 2024-02-17 12:00:00

Bibliothèque municipale 2 Allée Clémenceau

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine

