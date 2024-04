Les blasons de Sully explorez et imaginez ! Château de Sully Sully, lundi 29 juillet 2024.

Vous avez toujours rêvé d’être un chevalier du Moyen Age et porter fièrement un bouclier coloré avec le dessin d’un animal fantastique ? Rejoignez-nous pour une exploration du château à la recherche des blasons des familles qui l’ont construit et habité depuis presque mille années. Ensuite, rendez-vous dans notre atelier de fabrication de blasons. Laissez place à votre imagination pour créer le plus beau des blasons!

Cet atelier pour les enfants en famille se déroule à l’intérieur du château pour une brève exploration puis dans les dépendances pour la fabrication de votre blason. 6.4 6.4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-29 15:30:00

fin : 2024-08-02 16:30:00

Château de Sully 4 rue du château

Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@chateaudesully.com

