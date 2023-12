LES PARENTS VIENNENT DE MARS, Les Blancs Manteaux Paris Catégorie d’Évènement: Paris LES PARENTS VIENNENT DE MARS, Les Blancs Manteaux Paris, 30 décembre 2023, Paris. Comédie écrite et mise en scène par Rodolphe Le CorreAvec Myriam Tedesco, Florian Tzotzis , Justine Marecla comédie qui va réconcilier la famille.On adore nos enfants mais parfois haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …On adore nos parents mais parfois haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ….Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est mais de qui a-t-il pris ? Lui lorsqu’il regarde ses parents, il twitte : c’est sûr, j’ai été adopté . Bébé, enfant, adolescence, à tous âges ses joies… et ses galères.

Tarif : 16.50 – 23.50 euros.

Début : 2023-12-30 à 16:00
Les Blancs Manteaux
15. rue des blancs manteaux
75004 Paris

