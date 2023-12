LES PARENTS VIENNENT DE MARS… Les Blancs Manteaux Paris, 29 décembre 2023, Paris.

LES PARENTS VIENNENT DE MARS, LES ENFANTS DU MC DO ! Chez PapaComédie écrite et mise en scène par Rodolphe Le Corre.Avec : Rodolphe Le Corre, Emeric Bellamol, Mégane ChalardLa comédie qui va réconcilier la famille.On adore nos enfants mais parfois haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa …On adore nos parents mais parfois haaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ….Lorsque les parents regardent leur enfant la seule question qui leur vient à l’esprit c’est mais de qui a-t-il pris ? Bébé, enfant, adolescence, à tous âges ses joies… et ses galères.

Tarif : 16.50 – 23.50 euros.

Début : 2023-12-29 à 17:30

Les Blancs Manteaux 15. rue des blancs manteaux 75004 Paris Paris