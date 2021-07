Les « Blanche Neige » ecole maternelle victoria lyles –, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Arles.

Les « Blanche Neige »

ecole maternelle victoria lyles -, le jeudi 8 juillet à 10:00

**Les « Blanche Neige « ** Dans le cadre de **_Il était une fois dans les quartiers du Trebon et de Griffeuille._** Pour tout public à partir de 4 ans – A vivre en famille Mathieu Philippon, comédien, joue de tous ses objets de cuisine et autres petites choses magiques pour raconter et même chanter de drôles de versions du conte bien connu de Blanche Neige …. Une autre histoire s’invente et plus personne ne sait où donner de la tête. _En avant-première de ce spectacle, les enfants des ateliers du Trebon donneront à voir ou à entendre leurs marionnettes et poésies._ **La compagnie de l’ambre et Les passeurs de rêves** invitent pendant le mois de juillet, les artistes Claudine Pellé, Chris Voisard, Matthieu Philippon, Pierre Delosme et Claire Madelénat de la Cie Eléphant vert afin de présenter de petites formes théâtrales et musicales ou performance photographiée et chantée dans les cours et jardins du Trebon et de Griffeuille. C’est l’occasion de fêter avec joie nos retrouvailles et de ré-enchanter nos vies et nos espoirs. Ce mini festival est soutenu par La Drac Paca politique de la ville, La ville d’Arles , Les contrats ville ( ACCM – CD13 – Bailleurs : Unicil – Erilia – 13 Habitat), La Sempa, la Caf ( Reaap) – En partenariat avec le centre social Mas Clairanne – EPACSA – Trebon et l’école maternelle Victoria lyles – Trebon.

gratuit

Théâtre d’objets pour petits et grands

ecole maternelle victoria lyles – rue marius Allard – Arles Arles Trébon Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T11:30:00