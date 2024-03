Les Blablas (8 12 ans) Médiathèque Hendaye, mardi 9 avril 2024.

Les Blablas (8 12 ans) Médiathèque Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tu as entre 8 et 12 ans, tu veux partager, échanger tes lectures ou en découvrir de nouvelles, discuter de tes coups de cœur, des livres que tu as lus, que tu souhaiterais lire, que tu as aimés ou détestés… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 17:00:00

fin : 2024-04-09

Médiathèque 4 Rue du Jaizquibel

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cvignau@hendaye.com

