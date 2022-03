Les Bistrots d’Hiver : Imbert Imbert au Saint Sulpice Saint-Sulpice-les-Champs Saint-Sulpice-les-Champs Saint-Sulpice-les-ChampsSaint-Sulpice-les-Champs Catégories d’évènement: Creuse

Saint-Sulpice-les-Champs

Les Bistrots d’Hiver : Imbert Imbert au Saint Sulpice Saint-Sulpice-les-Champs Saint-Sulpice-les-Champs, 6 mars 2022, Saint-Sulpice-les-ChampsSaint-Sulpice-les-Champs. Les Bistrots d’Hiver : Imbert Imbert au Saint Sulpice 15 route d’Aubusson Saint-Sulpice-les-Champs Saint-Sulpice-les-Champs

2022-03-06 11:30:00 11:30:00 – 2022-03-06

Saint-Sulpice-les-Champs Creuse 15 route d’Aubusson Saint-Sulpice-les-Champs Creuse Saint-Sulpice-les-Champs Le Saint Sulpice à partir de 11h30, apéro-tchatche, 12h30 repas et à 15h spectacle. Réservation du repas à partir du 10 février. Menu à 25 €. Les Bistrots d’Hiver reviennent pour leur 22e édition : des rendez-vous « gastronomico-festifs », « musico-culturels » !. Cette année encore les dimanches débutent par l’apéro-tchatche avec des animateurs et participants qui échangent sur des thématiques d’actualité et du territoire. À 12h30, passage de relais dans la cuisine avec un déjeuner concocté à partir de produits du terroir. Enfin, place au concert pour découvrir des artistes aux influences métissées venus de toute la France ! Cette année à St Sulpice les Champs, c’est l’artiste Imbert Imbert que l’on retrouve au restaurant Le Saint Sulpice. L’Apéro-tchatche sera animé par Michel Patinaud, enseignant retraité en histoire-géographie, sur le thème “Montagne ou plateau?” Lever des malentendus. Le Saint Sulpice à partir de 11h30, apéro-tchatche, 12h30 repas et à 15h spectacle. Réservation du repas à partir du 10 février. Menu à 25 €. 15 route d’Aubusson Saint-Sulpice-les-Champs Saint-Sulpice-les-Champs

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, Saint-Sulpice-les-Champs Autres Lieu Saint-Sulpice-les-Champs Saint-Sulpice-les-Champs Adresse 15 route d'Aubusson Ville Saint-Sulpice-les-ChampsSaint-Sulpice-les-Champs lieuville 15 route d'Aubusson Saint-Sulpice-les-Champs Saint-Sulpice-les-Champs Departement Creuse

Saint-Sulpice-les-Champs Saint-Sulpice-les-Champs Saint-Sulpice-les-ChampsSaint-Sulpice-les-Champs Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sulpice-les-champssaint-sulpice-les-champs/

Les Bistrots d’Hiver : Imbert Imbert au Saint Sulpice Saint-Sulpice-les-Champs Saint-Sulpice-les-Champs 2022-03-06 was last modified: by Les Bistrots d’Hiver : Imbert Imbert au Saint Sulpice Saint-Sulpice-les-Champs Saint-Sulpice-les-Champs Saint-Sulpice-les-Champs Saint-Sulpice-les-Champs 6 mars 2022 Creuse Saint-Sulpice-les-Champs

Saint-Sulpice-les-ChampsSaint-Sulpice-les-Champs Creuse