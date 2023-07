Biquettes du Pays de Tronçais visite-ateliers Les Biquettes du Pays de Tronçais Urçay, 8 juillet 2023, Urçay.

Urçay,Allier

Vive les vacances avec les Biquettes du Pays de Tronçais!

Les mardis et les jeudis des vacances scolaires, de 17h à 19h30: Visite avec ateliers traite des biquettes.

Isabelle et Marie auront le plaisir de vous accueillir..

2023-07-08 17:00:00 fin : 2023-08-31 19:30:00. EUR.

Les Biquettes du Pays de Tronçais Les Combles

Urçay 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Long live the vacations with the Biquettes du Pays de Tronçais!

Tuesdays and Thursdays during school vacations, from 5pm to 7:30pm: Visit with milking workshops.

Isabelle and Marie will be delighted to welcome you.

¡Vivan las vacaciones con las Biquettes du Pays de Tronçais!

Martes y jueves durante las vacaciones escolares, de 17:00 a 19:30: Visita con talleres de ordeño.

Isabelle y Marie estarán encantadas de recibirle.

Es lebe der Urlaub mit den « Biquettes du Pays de Tronçais »!

In den Schulferien dienstags und donnerstags von 17:00 bis 19:30 Uhr: Besichtigung mit Workshops zum Melken der Ziegen.

Isabelle und Marie freuen sich, Sie begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-07-19 par OTI Vallée du Coeur de France