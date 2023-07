Les Biquettes du Pays de Tronçais- Visite libre Les Biquettes du Pays de Tronçais Urçay, 8 juillet 2023, Urçay.

Urçay,Allier

Vive les vacances avec les Biquettes du Pays de Tronçais!

Visite libre de la chèvrerie tous les jours durant les vacances scolaires de 18h00 à 19h30.

Gratuit.

Isabelle et Marie auront le plaisir de vous accueillir!.

2023-07-08 18:00:00 fin : 2023-08-31 19:30:00. .

Les Biquettes du Pays de Tronçais Les Combles

Urçay 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Long live the vacations with Les Biquettes du Pays de Tronçais!

Free visit of the goat farm every day during school vacations from 6:00 pm to 7:30 pm.

Free admission.

Isabelle and Marie will be delighted to welcome you!

¡Vivan las vacaciones con las Biquettes du Pays de Tronçais!

Visita gratuita de la granja de cabras todos los días durante las vacaciones escolares de 18.00 a 19.30 h.

Entrada gratuita.

Isabelle y Marie estarán encantadas de recibirle

Es lebe der Urlaub mit den Biquettes du Pays de Tronçais!

Freie Besichtigung des Ziegenhofs täglich während der Schulferien von 18:00 bis 19:30 Uhr.

Der Eintritt ist frei.

Isabelle und Marie freuen sich auf Ihren Besuch!

Mise à jour le 2023-07-19 par OTI Vallée du Coeur de France