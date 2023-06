Exposition de peintures – vente de l’association de sauvegarde du patrimoine Les Billanges, 3 juin 2023, Les Billanges.

Les Billanges,Haute-Vienne

Pour son exposition artistique annuelle, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Les Billanges vous invite à rencontrer des artistes locaux aux sensibilités différentes..

Samedi 2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

Les Billanges 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



For its annual art exhibition, the Association de Sauvegarde du Patrimoine Les Billanges invites you to meet local artists with different sensibilities.

Para su exposición anual de arte, la Association de Sauvegarde du Patrimoine Les Billanges le invita a conocer a artistas locales con sensibilidades diferentes.

Für ihre jährliche Kunstausstellung lädt die Association de Sauvegarde du Patrimoine Les Billanges Sie ein, lokale Künstler mit unterschiedlichen Sensibilitäten zu treffen.

Mise à jour le 2023-02-23 par OT Monts du Limousin