Des blasons de la Renaissance aux romans et poèmes contemporains, ce voyage littéraire donne la parole aux plus grands auteurs, dans un registre qu’on ne leur soupçonne pas toujours. Le plaisir de la chair et des mots prend divers atours : textes et chansons se répondent, entre sensualité et drôlerie.

Sur inscription

Médiathèque Le Cercle 4 Place Jules Méline 88200 Remiremont Remiremont Vosges



