Les bijoux de Jeanne Jardin médiéval Uzès

Uzès

Les bijoux de Jeanne Jardin médiéval, 4 juin 2022, Uzès. Les bijoux de Jeanne

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin médiéval

Son interprétation et sa création de bijoux Baroque sont des sortes de petites sculptures. Jeanne présente également des sculptures d’argile ; faune échappé de l’art pariétal, tête en forme de vase ou fermant de petites boites

Entrée du jardin 7€ tarif réduit 3€ gratuit les moins de 12 ans

Jeanne Hofmann découvre ” les bijoux dans la peinture du XVIIe siècle” et particulièrement dans la peinture Italienne. Jardin médiéval Impasse Port Royal, Uzès, Gard, Occitanie Uzès Gard

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T13:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

