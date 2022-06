Les bijoux de Dominque Kozdras Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Les bijoux de Dominque Kozdras Kaysersberg Vignoble, 2 août 2022, Kaysersberg Vignoble. Les bijoux de Dominque Kozdras

103 rue du général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

2022-08-02 11:00:00 – 2022-08-15 19:00:00 Kaysersberg Vignoble

Haut-Rhin Dominique Kozdras, avec sa marque Beneka, expose ses créations en pâte fimo. Découvrez ses colliers, boucles d’oreilles, sautoirs, bagues ou encore d’autres réalisations colorées… idéal pour offrir ou se faire plaisir. Venez découvrir les bijoux et créations colorées en pâte fimo de ce créateur. Dominique Kozdras, avec sa marque Beneka, expose ses créations en pâte fimo. Découvrez ses colliers, boucles d’oreilles, sautoirs, bagues ou encore d’autres réalisations colorées… idéal pour offrir ou se faire plaisir. Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2022-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse 103 rue du général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Ville Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg-vignoble/

Les bijoux de Dominque Kozdras Kaysersberg Vignoble 2022-08-02 was last modified: by Les bijoux de Dominque Kozdras Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 2 août 2022 103 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin