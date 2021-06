Abbeville Abbeville Abbeville, Somme Les bigolades ( ex trigolades) Abbeville Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

Abbeville Somme Abbeville 13 13 Deux jours d’humour ! Une collaboration entre la ville d’Abbeville et l’association Tête de l’Art. Fan Club » sosies » de Johnny, Michel Sardou et Claude François, ils sont engagés sur une méga tournée, après les années de galère entre foires et supermarché. Le journal d’une majorette

+33 3 22 20 26 80

Dans cette comédie rythmée, Emilie Deletrez et Marielle Duroule emmenèrent le public dans un tourbillon de situations cocasses. Les personnages hauts en couleurs s’enchaînent, le public se régale. Emilie Deletrez et Marielle Duroule

