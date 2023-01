Les Big Byrd • Faze SUPERSONIC Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les Big Byrd • Faze SUPERSONIC, 12 mai 2023, Paris. Le vendredi 12 mai 2023

de 19h00 à 23h00

. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris ! LES BIG BYRD Les Big Byrd est un groupe suédois de rock psyché / krautrock formé par un ancien membre de Caesars (Joakim Åhlund, qui joue sur l’album Revelation de Brian Jonestown Massacre) et signé sur le label d’Anton Newcombe, A Recordings. FAZE Faze., en huit clos ou en live c’est un mélange de coups de poings dans la figure et de voyage astraux. Après leurs premier opus bien planant sorti en Juin 2022, il est temps de rayer le parquet. Le prochain album est à paraître pour Mars 2023. SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://fb.me/e/3dhpyO0lD https://fb.me/e/3dhpyO0lD

Les Big Byrd • Faze / Supersonic (Free entry)

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu SUPERSONIC Adresse 9 Rue Biscornet Ville Paris lieuville SUPERSONIC Paris Departement Paris

SUPERSONIC Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les Big Byrd • Faze SUPERSONIC 2023-05-12 was last modified: by Les Big Byrd • Faze SUPERSONIC SUPERSONIC 12 mai 2023 Paris SUPERSONIC Paris

Paris Paris