Haute-Saône Charmoille L’ASPTT Vesoul vous invite au Centre Equestre du Val des Charmes de Charmoille dans le cadre de la journée Internationale des droits des femmes. Lors de cet évènement gratuit et ouvert à tous, les bienfaits du cheval, permettant d’être à l’écoute de l’autre et de soi-même, vous seront expliqués. asptt.vesoul@wanadoo.fr Lieu-dit Le Val des Charmes Haras du Val des Charmes Charmoille

