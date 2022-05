Les bienfaits des chants des oiseaux Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot Condette Catégories d’évènement: Condette

Pas-de-Calais

Les bienfaits des chants des oiseaux

Centre culturel de l'Entente Cordiale – Château d'Hardelot, 5 juin 2022, Condette.

Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot, le dimanche 5 juin à 10:00

Venez écouter les chants d’oiseaux et leurs nombreux bienfaits. Au-delà du côté agréable et du bonheur de les entendre chanter, connaissez-vous les bienfaits des sons naturels ?

gratuit, sur inscription, 15 personnes maximum, rendez-vous devant le salon de thé du château

Centre culturel de l'Entente Cordiale – Château d'Hardelot 1 rue de la Source 62360 CONDETTE, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00

