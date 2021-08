Les bienfaits de l’activité physique adaptée – conférence Espace Séniors (Les Granges), 6 septembre 2021, Saint-Jean.

Les bienfaits de l’activité physique adaptée – conférence

Espace Séniors (Les Granges), le lundi 6 septembre à 14:30

Vous avez 60 ans ou plus, vous vivez à votre domicile ? L’Association Siel Bleu, en partenariat avec la Mairie de Saint-Jean, vous invite à participer au programme GRATUIT « Les quatre saisons de l’APA »* Une première conférence sur les bienfaits de l’Activité Physique Adaptée (APA) et d’une alimentation équilibrée est organisée par l’Association Siel Bleu le 6 septembre 2021 à 14h30 à l’Espace Seniors des Granges Attention : nombre de places limitées et pass sanitaire obligatoire. Inscription obligatoire avant le 31 août Contact : Service Social de la Mairie de Saint-Jean – Tél : 05.32.09.68.25 Mail : angelique.gasc@mairie-saintjean.fr ou cecile.perie@mairie-saintjean.fr ___________________________________ **Les quatre saisons de l’APA** 32 séances collectives d’1h30 Séance 1 : Evaluation de la condition physique (initiale) Séance 2 à 10 : l’automne : sur le thème « renforcement musculaire », conserver son autonomie à l’approche de la période hivernale Séance 11 et 20 : l’hiver : sur le thème « jeux collectifs », favoriser le lien social, l’entraide, la solidarité Séance 21 à 27 : le printemps sur le thème «randonnées santé », profiter de l’arrivée des beaux jours en pratiquant une activité en extérieur Séance 28 : Evaluation de la condition physique (finale) Séances 29 à 32 : l’été sur le thème « relaxation et souplesse », lutter contre la chaleur, recommandations sur les bonnes pratiques durant la période estivale _**Nutrition et écologie**_ à chaque séance sont remis : Fiches minutes Nutrisiel : une thématique par fiche pour une alimentation équilibrée Fiche Eco-mobilité : utiliser l’activité physique comme moyen de déplacement écologique et bon pour sa santé ! *Programme financé par la CNSA au titre de la Conférence des Financeurs

Saint-Jean

Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-06T14:30:00 2021-09-06T16:30:00