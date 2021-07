Les bienfaits de la forêt ! Atelier en nature et initiation à la Sylvothérapie. Quimperlé, 1 août 2021-1 août 2021, Quimperlé.

Les bienfaits de la forêt ! Atelier en nature et initiation à la Sylvothérapie. 2021-08-01 10:00:00 – 2021-08-01 12:30:00 Lieu-dit La Plaine Forêt de Toulfoën

Quimperlé Finistère

Le contact avec les arbres rend plus heureux et moins stressés.

Le temps d’une balade laissez la nature vous faire du bien et initiez-vous à la pratique de la sylvothérapie ou comment rentrer en communion avec les arbres pour se ressourcer!

– Appréhender la vie de la forêt et ses secrets,

– Approche sensoriel de la nature,

– Rentrer en contact avec les arbres et connaître leurs vertus,

– Pratiquer des techniques d’ancrage,

– Découvrir le langage du végétal,

– Prendre soin du vivant et retrouver l’arbre en soi ;) ??

Balade immersive en forêt de Toulfoën à Clohars Carnoët. Tous les dimanches du mois d’aout de 10h00 à 12h30.

Animé par Céline Di Nota (guide nature) de 10h à 12h30.

Tarif : Libre participation

Confirmez votre inscription par mail : dinoline@yahoo.com ou par sms au 0608455640

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription.

Adapté à tout public adulte. Parcours facile . Respect des gestes barrières. La nature nous offre de l’espace et de l’air pur.

Prévoir : vêtements adaptés à la saison, chaussures de marche pour la forêt, gourde d’ eau, plaid ou autre pour s’assoir si besoin.

dinoline@yahoo.com +33 6 08 45 56 40

dernière mise à jour : 2021-06-30 par