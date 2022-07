Les bienfaits de la forêt ! Atelier en nature et initiation à la Sylvothérapie Clohars-Carnoët, 4 septembre 2022, Clohars-Carnoët.

Les bienfaits de la forêt ! Atelier en nature et initiation à la Sylvothérapie

En forêt de Toulfoën Route de la Forêt Clohars-Carnoët Finistère

2022-09-04 10:00:00 – 2022-09-04 12:30:00

Route de la Forêt En forêt de Toulfoën

Clohars-Carnoët

Finistère

Clohars-Carnoët

Le contact avec les arbres rend plus heureux et moins stressé.

Le temps d’une balade laissez la nature vous faire du bien et initiez-vous à la pratique de la sylvothérapie ou comment rentrer en communion avec les arbres pour se ressourcer!

– Appréhender la vie de la forêt et ses secrets,

– Approche sensoriel de la nature,

– Rentrer en contact avec les arbres et connaître leurs vertus,

– Pratiquer des techniques d’ancrage,

– Découvrir le langage du végétal,

– Prendre soin du vivant et retrouver l’arbre en soi ;) ??

Balade immersive en forêt de Toulfoën animée par Céline Di Nota (guide nature).

Inscription par mail ou sms.

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de votre inscription.

Adapté à tout public adulte. Parcours facile . Respect des gestes barrières. La nature nous offre de l’espace et de l’air pur.

dinoline@yahoo.com +33 6 08 45 56 40

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OT QUIMPERLE TERRE OCEANE