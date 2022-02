Les bienfaits cachés de la lecture à haute voix révélés par les neurosciences, par Françoise Marotto – Association Parole. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Les bienfaits cachés de la lecture à haute voix révélés par les neurosciences, par Françoise Marotto – Association Parole. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 2 mars 2022, Menton. Les bienfaits cachés de la lecture à haute voix révélés par les neurosciences, par Françoise Marotto – Association Parole.

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le mercredi 2 mars à 15:00

C’est un fait : la plupart des personnes préfèrent la lecture silencieuse. Or plusieurs études laissent penser que la lecture à haute voix est bénéfique. Celle-ci permettrait de mieux comprendre et mémoriser les textes. Lire à haute voix impose de prendre le temps, de respirer pour rendre l’histoire audible et compréhensible.

Gratuit, entrée libre, règlementation COVID selon les dispositions prévues en date de l’événement.

Les bienfaits cachés de la lecture à haute voix révélés par les neurosciences L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T15:00:00 2022-03-02T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Adresse 8 avenue Boyer 06500 Menton Ville Menton lieuville L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton Departement Alpes-Maritimes

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/menton/

Les bienfaits cachés de la lecture à haute voix révélés par les neurosciences, par Françoise Marotto – Association Parole. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 2022-03-02 was last modified: by Les bienfaits cachés de la lecture à haute voix révélés par les neurosciences, par Françoise Marotto – Association Parole. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) 2 mars 2022 L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton Menton

Menton Alpes-Maritimes