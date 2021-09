Vire Normandie Vire Normandie Calvados, Vire Normandie Les Bielles de Mai : exposition de vehicules de collection et de prestige à Vire Normandie Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Les Bielles de Mai : exposition de vehicules de collection et de prestige à Vire Normandie Vire Normandie, 18 septembre 2021, Vire Normandie. Les Bielles de Mai : exposition de vehicules de collection et de prestige à Vire Normandie 2021-09-18 – 2021-09-18 VIRE Place du Château

Vire Normandie Calvados Vire Normandie 11ème édition des Bielles de Mai, exposition de voitures de collection d’exception et de prestige, se retrouvent une nouvelle fois sur la place du Château. Entrées au profit du secours populaire. A gagner, une 207 CC Roland Garros (tirage au sort le jour même) 11ème édition des Bielles de Mai, exposition de voitures de collection d’exception et de prestige, se retrouvent une nouvelle fois sur la place du Château. Entrées au profit du secours populaire. A gagner, une 207 CC Roland Garros (tirage au sort le… +33 2 31 66 28 50 http://www.lesbiellesdemai.com/ 11ème édition des Bielles de Mai, exposition de voitures de collection d’exception et de prestige, se retrouvent une nouvelle fois sur la place du Château. Entrées au profit du secours populaire. A gagner, une 207 CC Roland Garros (tirage au sort le jour même) OTBN dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Autres Lieu Vire Normandie Adresse VIRE Place du Château Ville Vire Normandie lieuville 48.83626#-0.89206