l’Atelier des arts, le vendredi 3 décembre à 20:30

Voilà un duo mêlant musique et humour Un concert… ou presque Les problèmes de chacune interrompent le concert qui derive en discussion entre copines de la trentaine… Relations amoureuses. « Compte » de fée, vie de famille, vous saurez tout des Bichettes

15 / 12€

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T22:30:00

