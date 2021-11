Salon-de-Provence imfp Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Les Bichettes imfp Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

imfp, le samedi 27 novembre à 20:30

Un duo pétillant mélant musique, comédie et humour ! Marine et Céline vous présentent leur 1er spectacle : «Celles qu’on aime, et ceux qu’on…» Un concert, ou presque… Marine Lévèque : Guitare / Chant Céline Darve : Piano / Chant

10,95€ en pré-vente

♫♫♫ imfp 95 avenue raoul francou, 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bel-Air Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:30:00

