Salle François de Tournemine, le samedi 14 mai 2022 à 20:30

Trois nanas. Trois voix subtiles. Un trio qui décoiffe, sur un répertoire inattendu. Un vent marin et un brin de folie. A capella ou accompagnées de leurs instruments (accordéon, harpe ou percussion), elles revisitent les chansons maritimes de Bretagne, d’Irlande ou d’ailleurs, en apportant aux textes de ces gabiers une touche féminine bien originale. Les Biches Cocottes nous font (re)découvrir avec une énergie débordante le répertoire traditionnel marin, qu’elles ont eu un malin plaisir à revisiter, tels Loguivy de la Mer, John Kanak ou encore le fameux Tri Martolod . Des compositions maison viennent agrémenter le tout d’une originalité sans limites. Un hommage féminin, drôle et pétillant, à l’allure de grand vent frais dans l’univers du chant de marin.

Tarif unique : 20€

Trois nanas. Trois voix subtiles. Un trio qui décoiffe, sur un répertoire inattendu.

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:45:00

