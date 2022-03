Les Bibliothèques montent le son ! Argent-sur-Sauldre Argent-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Argent-sur-Sauldre

Cher

Les Bibliothèques montent le son ! Argent-sur-Sauldre, 18 mars 2022, Argent-sur-Sauldre.

2022-03-18 20:00:00

Argent-sur-Sauldre Cher L’artiste Beat-Matazz vous proposera un concert pédagogique sur la musique électronique. Le concert se terminera derrière les machines pour les plus curieux ! Le concert est tout public et dure 1 heure environ. Dans le cadre de l’évènement des Bibliothèques montent le son!, organisé par la Médiathèque Départementale du Cher en partenariat avec des bibliothèques, la commune d’Argent-sur-Sauldre accueille un concert à la salle des fêtes Jacques Prévert. +33 2 48 73 34 77 L’artiste Beat-Matazz vous proposera un concert pédagogique sur la musique électronique. Le concert se terminera derrière les machines pour les plus curieux ! Le concert est tout public et dure 1 heure environ. Affiche Argent

