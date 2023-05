Les Bibliothèques Hors les Murs par la bibliothèque M. Audoux Square du Temple Elie Wiesel Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 18 août 2023

de 10h00 à 12h00

Le vendredi 04 août 2023

de 10h00 à 12h00

Le mardi 18 juillet 2023

de 15h00 à 17h00

Le mardi 11 juillet 2023

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Durant l’été, venez en famille lire et vous faire lire des livres par les bibliothécaires au Square du Temple Elie Wiesel en face de la mairie Paris Centre En Juillet les mardis de 15h à 17h

– En Aout les vendredis de 10h à 12h – 4 août

– 18 août Square du Temple Elie Wiesel 64, rue de Bretagne 75003 Paris Contact : 0144785520

