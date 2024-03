Les bibliothèques hors les murs à l’heure des Jeux, lundi 1 juillet 2024.

Du lundi 01 juillet 2024 au samedi 31 août 2024 :

Cet été, une édition spéciale des BHLM se préparent ! Les bibliothèques fêtent les Jeux et s’installent dans les parcs, jardins et sites des festivités du 1er juillet au 31 août.

Cet été, venez prendre l’air avec vos bibliothèques !

Comme chaque année, les bibliothèques de la Ville de Paris sortent dans les parcs, jardins et placettes de la ville pour des moments de détente, de lectures et d’échanges autour des livres. Des bibliothécaires s’installent pour quelques heures avec de grands tapis et des chariots remplis de livres, d’albums, de revues et des tablettes. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges, y compris pour les adultes !

Mais en cette année particulière où Paris accueille les Jeux Olympiques et Paralympiques, les bibliothèques sont aussi présentes sur les sites des festivités. Rendez-vous au square Sainte-Périne (16e) les vendredis 2, 9, 23 et 30 août, et au jardin d’Eole (18e) les jeudis 1er, 8, 22 et 29 août pour assistez à des lectures et des spectacles afin de célébrer ensemble ce grand événement culturel et sportif !

Dans les parcs et jardins parisiens

