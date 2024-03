Les bibliothèques du 64 font leur mois du son: la malle aux histoires éco-musique Médiathèque de Sainte-Croix Bayonne, mercredi 3 avril 2024.

La Biblio 64 et les bibliothèques partenaires vous présentent la deuxième édition du mois du son dont le thème pour 2024 est corps sonore.

Pourquoi corps sonore ? Tout simplement en référence à l’environnement mais aussi en résonnance de ce que le corps peut entendre, ressentir et rendre comme effet sonore. Du 1er au 30 avril 2024, retrouvez le programme autour de percussions corporelles, beatbox, voix, mouvements et bruissements et découvrez une large gamme de résonnances et de vibrations corporelles. Le mercredi 03 avril, la médiathèque Sainte-croix propose des lectures musicales: la malle aux histoire eco-musique! ,par les bibliothécaires, dès 5 ans, suivies d’un atelier de fabrication d’instruments issus d’objets de récupération. En fin de séance, un mini-concert pour les parents. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 11:00:00

fin : 2024-04-03 12:00:00

Médiathèque de Sainte-Croix 34 Place des Gascons

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

