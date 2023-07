Les bibliothèques du 10e font leur rentrée littéraire !, 14 octobre 2023, .

Du samedi 14 octobre 2023 au samedi 21 octobre 2023 :

.Public adultes. A partir de 16 ans. gratuit

3 rendez-vous pour découvrir et échanger sur les pépites de la rentrée littéraire 2023

En partenariat avec les librairies Longtemps et La plume vagabonde, la Médiathèque Françoise Sagan et les bibliothèques Claire Brétécher et François Villon organisent 3 rendez-vous en octobre.

Présentation des incontournables ou de petites pépites à découvrir lors des clubs lecture mensuels des bibliothèques Claire Brétécher et François Villon …..et également une rencontre d’auteur à la Médiathèque Françoise Sagan !

Les coups de coeur seront publiés sur des livrets disponibles dans les médiathèques et sur les réseaux sociaux.

Contact : https://bibliotheques.paris.fr/accueil.aspx

Bibliothèques de Paris