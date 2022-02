Les bibliothèques de Montréverd organisent un Biblio P’tit déj Médiathèque Le 3 Lieu Mormaison Catégories d’évènement: Mormaison

Vendée

Médiathèque Le 3 Lieu, le samedi 19 février à 10:00

Les membres des bibliothèques de Montréverd, vous attendent pour un Biblio P’tit déj. Au menu : vos meilleures recommandations de lecture. Apportez votre coup de coeur, votre livre préféré et venez en discuter. Cette animation se déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

ouvert à tous, gratuit, pass vaccinal obligatoire

