Les bibliothécaires racontent (0-6 ans)

Tous les mercredis à 11h

L’heure du conte et le p’tit rituel reprennent avec une inscription sur place le jour même dans la limite de 23 personnes.

Pour favoriser la participation du plus grand nombre, une personne inscrite sur une séance ne pourra être inscrite la séance suivante – sauf en cas de disponibilité au début de l’animation.

Un virucide est à votre disposition si vous souhaitez nettoyer les coussins à votre disposition.



Comme dans les autres espaces d’animation de la Bibliothèque de Toulouse, nous vous remercions d’appliquer les gestes suivants pour le respect et la sécurité de tous : le port du masque est obligatoire (à partir de 11 ans) pendant toute la durée de l’animation,

respectez les distances de précaution : asseyez-vous côte à côte si vous êtes venus ensemble mais laissez systématiquement un mètre de distance entre vous et les autres participants,

