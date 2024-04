Les bibliothécaires racontent et signent pour les bébés Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris, mercredi 19 juin 2024.

Le samedi 22 juin 2024

de 10h30 à 11h15

Le mercredi 19 juin 2024

de 10h30 à 11h15

.Public tout-petits. A partir de -1 ans. Jusqu’à 2 ans. gratuit

Des livres, des comptines, des jeux de doigts… des tapis, des peluches, les bras rassurants et enveloppants d’un adulte… et bébé est prêt pour l’heure du conte ! Et les histoires sont racontées en langue des signes et en français oral !

L’heure du conte pour les bébés a lieu une fois par mois le mercredi et le samedi à 10h30. Vérifiez bien les dates, car les inscriptions, obligatoires, sont ouvertes un mois avant les séances.

Nous n’accueillons pas de groupes pour ces dates.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009

Contact : +33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©Boris Guilloteau lutins racontant en LSF sur le nez d’un personnage en bois