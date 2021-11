Les bibliothécaires racontent – Bibliothèque Bonnefoy Bibliothèque Bonnefoy, 4 novembre 2020, Toulouse.

Les bibliothécaires racontent – Bibliothèque Bonnefoy

du mercredi 4 novembre 2020 au jeudi 24 décembre 2020 à Bibliothèque Bonnefoy

Les bibliothécaires racontent (0-3 ans) Mercredis 4 et 18 novembre & 2 et 16 décembre à 10h Veillée Comptines et berceuses Jeudi 5 novembre à 18h Les bibliothécaires racontent (3-6 ans) Tous les jours du 1er au 24 décembre à 16h30 Histoires d’Avant-Noël

Bibliothèque Bonnefoy Bibliothèque Bonnefoy, Toulouse Toulouse Haute-Garonne



