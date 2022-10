Les bibliothécaires en font des histoires ! Bibliothèque Vaugirard Paris Catégories d’évènement: île de France

Les bibliothécaires en font des histoires ! Bibliothèque Vaugirard, 15 octobre 2022, Paris. Le samedi 10 décembre 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 19 novembre 2022

de 10h30 à 11h30

Le samedi 15 octobre 2022

de 10h30 à 11h30

. gratuit

Lecture d’albums pour les enfants de 3 à 6 ans. Rendez-vous à l’espace Jeunesse de la bibliothèque. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris Contact : https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ 01 48 28 77 42 bibliotheque.vaugirard@paris.fr

