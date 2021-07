Les bêtes de scène, Grand-Théâtre, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Bordeaux.

Les bêtes de scène,

du mardi 13 juillet au samedi 4 septembre à Grand-Théâtre

Exposition estivale inédite de l’Opéra National de Bordeaux

Dans le cadre de la saison culturelle de la Ville de Bordeaux « Ressources ».

Les bêtes de scène, démons et merveilles, sont à l’honneur au Grand-Théâtre de Bordeaux !

Cet été, les stars du bestiaire de l’opéra et du ballet investissent les espaces du Grand-Théâtre de Bordeaux.

Girafes, hippopotames, lions, loups, papillons, cygnes, anges et démons…, ces bêtes de scène inspirent depuis tant d’années les compositeurs, chorégraphes, couturiers, décorateurs et accessoiristes du spectacle vivant.

Venez les découvrir à l’occasion de l’exposition estivale inédite de l’Opéra National de Bordeaux à travers de riches collections de costumes, décors et accessoires, issus de l’Opéra National de Bordeaux, d’autres maisons d’opéra et du Centre National du Costume de Scène. Cette exposition permet aussi de témoigner du savoir-faire unique et essentiel des ateliers de l’Opéra National de Bordeaux.

Pour vous accompagner durant cette visite, vous pourrez entendre un « bestiaire musical » interprété par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et son chef Paul Daniel. Ce programme musical, enregistré et diffusé par Radio Classique en avril, met en avant des pièces symphoniques célébrant les animaux : Le Carnaval des animaux de Saint-Saëns, le Lac des Cygnes de Tchaikovski, L’Oiseau de Feu de Stravinski ou encore Le Vol du bourdon de Rimski-Korsakov.

À noter : Dans le cadre de l’exposition, le service action culturelle et médiation propose un atelier dès l’âge de 7 ans. Les participants pourront réaliser un carnet de voyage, directement inspiré de la visite qu’ils auront faite. Tissus, coupons, photos, motifs… à vos ciseaux, colle et crayons !

Émerveillement garanti pour petits et grands !

Infos pratiques

Tarif 8 € / 5 € (moins de 28 ans / DE / handicap) / Gratuit pour les moins de 12 ans

Générique

Une exposition de l’ONB conçue par Philippe Casaban et Eric Charbeau, commissaires de l’exposition,

et réalisée par les Ateliers et métiers de la scène,

Bande sonore enregistrée par l’ONBA : concert Bestiaire.

Remerciements à l’ensemble des structures pour leurs prêts de costumes et d’accessoires :

Anger Nantes Opéra

Association Eclats

Centre national du costume de scène, CNCS

Compagnie Paul les Oiseaux

Festival d’Aix-en-Provence

Ville de Saint Etienne – Opéra

Opéra national de Lorraine

Théâtre du Capitole de Toulouse

Théâtre National de l’Opéra Comique

Avec le soutien de

Partenaire de L’été à l’Opéra

En savoir plus

démons et merveilles

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T13:00:00 2021-07-13T18:30:00;2021-07-14T13:00:00 2021-07-14T18:30:00;2021-07-15T13:00:00 2021-07-15T18:30:00;2021-07-16T13:00:00 2021-07-16T18:30:00;2021-07-17T13:00:00 2021-07-17T18:30:00;2021-07-18T13:00:00 2021-07-18T18:30:00;2021-07-20T13:00:00 2021-07-20T18:30:00;2021-07-21T13:00:00 2021-07-21T18:30:00;2021-07-22T13:00:00 2021-07-22T18:30:00;2021-07-23T13:00:00 2021-07-23T18:30:00;2021-07-24T13:00:00 2021-07-24T18:30:00;2021-07-25T13:00:00 2021-07-25T18:30:00;2021-07-27T13:00:00 2021-07-27T18:30:00;2021-07-28T13:00:00 2021-07-28T18:30:00;2021-07-29T13:00:00 2021-07-29T18:30:00;2021-07-30T13:00:00 2021-07-30T18:30:00;2021-07-31T13:00:00 2021-07-31T18:30:00;2021-08-01T13:00:00 2021-08-01T18:30:00;2021-08-03T13:00:00 2021-08-03T18:30:00;2021-08-04T13:00:00 2021-08-04T18:30:00;2021-08-05T13:00:00 2021-08-05T18:30:00;2021-08-06T13:00:00 2021-08-06T18:30:00;2021-08-07T13:00:00 2021-08-07T18:30:00;2021-08-08T13:00:00 2021-08-08T18:30:00;2021-08-10T13:00:00 2021-08-10T18:30:00;2021-08-11T13:00:00 2021-08-11T18:30:00;2021-08-12T13:00:00 2021-08-12T18:30:00;2021-08-13T13:00:00 2021-08-13T18:30:00;2021-08-14T13:00:00 2021-08-14T18:30:00;2021-08-15T13:00:00 2021-08-15T18:30:00;2021-08-17T13:00:00 2021-08-17T18:30:00;2021-08-18T13:00:00 2021-08-18T18:30:00;2021-08-19T13:00:00 2021-08-19T18:30:00;2021-08-20T13:00:00 2021-08-20T18:30:00;2021-08-21T13:00:00 2021-08-21T18:30:00;2021-08-22T13:00:00 2021-08-22T18:30:00;2021-08-24T13:00:00 2021-08-24T18:30:00;2021-08-25T13:00:00 2021-08-25T18:30:00;2021-08-26T13:00:00 2021-08-26T18:30:00;2021-08-27T13:00:00 2021-08-27T18:30:00;2021-08-28T13:00:00 2021-08-28T18:30:00;2021-08-29T13:00:00 2021-08-29T18:30:00;2021-08-31T13:00:00 2021-08-31T18:30:00;2021-09-01T13:00:00 2021-09-01T18:30:00;2021-09-02T13:00:00 2021-09-02T18:30:00;2021-09-03T13:00:00 2021-09-03T18:30:00;2021-09-04T13:00:00 2021-09-04T18:30:00