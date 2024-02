Les bêtes au Moyen Âge Comme un goût de merveilleux Hambye, dimanche 1 septembre 2024.

Les bêtes au Moyen Âge Comme un goût de merveilleux Hambye Manche

Carte blanche à Jean Philippe Burnel et Marc Taupin.

Le peintre originaire de la Manche, Jean-Philippe Burnel, réinterprète avec dynamisme et passion le foisonnant bestiaire des enluminures médiévales.

Pour cette exposition entièrement conçue pour l’abbaye, il convie le sculpteur Marc Taupin, dont les créations céramiques animales entrent en résonance avec ses œuvres picturales.

En parcourant les cimaises de la salle d’exposition et les chapelles de l’église abbatiale, le visiteur sera immergé dans une vaste ménagerie où se côtoient des animaux familiers et des créatures légendaires telles que griffons, basilics ou licornes.

Les textes éclairants de l’historienne de l’art Brigitte Bérenger-Menand ajoutent une dimension scientifique au propos artistique.

Un catalogue complet accompagne cette exposition.

Fermé le mardi.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 14:00:00

fin : 2024-09-30 18:00:00

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

