Lieu-dit : Le Vatican, 85130 Tiffauges, le samedi 21 mai à 10:00

Si ce célèbre coléoptère est le plus souvent teinté de rouge cardinal, il n’en est pas toujours ainsi pour les quelques 60 espèces de coccinelles connues en Vendée. C’est donc auprès du lieu-dit Le Vatican que nous emprunterons le GR de Pays, un Espace Naturel Sensible qui suit les bords de la Sèvre Nantaise sur la commune de Tiffauges à la recherche des coccinelles qui s’abritent dans les haies et les prairies. **Saurez-vous y dénicher la coccinelle revêtit d’un damier, celle qui a viré au rose ou encore celle qui arbore fièrement ses 24 points sur le dos ?**

Inscription obligatoire. 5€ / gratuit pour les adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T12:00:00

