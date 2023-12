TÉLÉTHON LES BESSONS Les Bessons, 1 décembre 2023, Les Bessons.

Les Bessons,Lozère

Afin de récolter des fonds pour le Téléthon 2023, la commune des Bessons vous propose différentes activités :

– vendredi 08, 20h30 : concours de belote

– samedi 09, à partir de 13h : randonnée pédestre 7 et 10.5 km

In order to raise funds for the Telethon 2023, the commune of Les Bessons proposes various activities:

– friday 08, 8.30pm: belote competition

– saturday 09, from 1pm: 7 and 10.5 km hikes

Con el fin de recaudar fondos para el Teletón 2023, el municipio de Les Bessons organiza varias actividades:

– viernes 08, 20.30 h: concurso de belote

– sábado 09, a partir de las 13.00 horas: caminatas de 7 y 10,5 km

Um Geld für den Telethon 2023 zu sammeln, bietet Ihnen die Gemeinde Les Bessons verschiedene Aktivitäten an:

– freitag, 08., 20.30 Uhr: Belote-Wettbewerb

– samstag, 09., ab 13 Uhr: Wanderung 7 und 10,5 km

