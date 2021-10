Périgueux Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord Dordogne, Périgueux Les Bernabé dans les origines de l’orfèvrerie à Périgueux Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

le samedi 11 décembre à 14:30

_**Tranche de vie**_ Les héritages de leur patrimoine dans la ville, une chapelle, un moulin, et évocation des autres familles qui ont perpétué la profession d’orfèvres. En lien avec l’exposition « Renouveau de l’orfèvrerie religieuse au XIXème siècle » présentée au musée d’art et d’archéologie du Périgord, sous la direction du musée d’art religieux de Fourvière à Lyon et le conservatoire d’art sacré de Périgueux.

6 € / 4,5 € / Gratuit jusqu’à 11 ans. Sur réservation. Pass sanitaire et port du masque exigés. Rdv : MAAP, 22 cours Tourny.

2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T16:00:00

