Le 10 des Ducs de Bourbon Les berges du Cher Montluçon, 1 octobre 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

10, 5, 2.5 km ou encore 1 km au cœur de Montluçon, sur le plat des faubourgs, des berges du Cher et au pied du château des Ducs de Bourbon..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Les berges du Cher Rue Fargin Fayolle

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



10, 5, 2.5 km or 1 km in the heart of Montluçon, on the flat suburbs, the banks of the Cher and at the foot of the Château des Ducs de Bourbon.

10, 5, 2,5 km o incluso 1 km en el corazón de Montluçon, en los suburbios llanos, a orillas del Cher y al pie del castillo de los Duques de Borbón.

10, 5, 2,5 km oder 1 km im Herzen von Montluçon, auf dem flachen Land der Vororte, am Ufer des Cher und am Fuße des Schlosses der Herzöge von Bourbon.

Mise à jour le 2023-07-21 par OTI Vallée du Coeur de France