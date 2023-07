Inauguration circuit patrimonial Les Berges du Cher Azay-sur-Cher, 16 septembre 2023, Azay-sur-Cher.

Inauguration circuit patrimonial Samedi 16 septembre, 14h00 Les Berges du Cher

Sentier Patrimoine à Azay-sur-Cher : « Si Azay-sur-Cher m’était conté »

En partenariat avec l’association du Patrimoine Azéen

Parcours pédestre et ou vélo à partir des berges du Cher, au travers du quel le promeneur pourra trouver différentes généralités sur la commune et son histoire. Ce parcours s’intègre au vélo route et est dans la continuité des 3 châteaux de la commune visibles depuis l’itinéraire vélo route (le Coteau, Leugny et Beauvais).

Les Berges du Cher Chemin du château 37270 Azay-sur-Cher Azay-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Reliant Chenonceau à Azay-sur-Cher, la véloroute du Cher à vélo s’inscrit dans l’itinéraire cyclable Cher Canal de Berry à Vélo, qui relie trois départements sur 330 km. Le Cher à vélo passait déjà à Chenonceaux et à Bléré, il se prolonge depuis juin 2018 jusqu’à Azay-sur-Cher, avant de rejoindre Tours dans les prochaines années.

Cette nouvelle base de loisirs n’a pas vocation à contenter les seuls sportifs : elle veut s’adresser au plus grand nombre, familles et promeneurs.

Des tables et des bancs y sont installés pour le repos ou le pique-nique, avec possibilité de jouer à la pétanque (2 terrains à disposition) ainsi que des jeux pour enfants. Présence de parkings, salle conviviale, sanitaires, aire de camping car

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

