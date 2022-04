Les bergers du patrimoine – sortie CPIE Borce, 8 août 2022, Borce.

Les bergers du patrimoine – sortie CPIE Borce

2022-08-08 – 2022-08-08

Borce Pyrénées-Atlantiques Borce

EUR 0 0 En 2022, la transhumance est proposée au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. La montagne est bien plus qu’un espace naturel, elle est un outil économique. Une randonnée jusqu’à l’estive de Couecq où Marion vous attend : traite, fabrication du fromage… et bons gestes !

Avec AET3V, M.Ossiniri, Cellule pastorale et ADAM64

+33 5 59 36 28 98

Borce

