Visite à la ferme – « Les Bergers des Chaupous » Les Bergers des Chaupous Lamastre, 13 juillet 2023, Lamastre.

Lamastre,Ardèche

Cette petite famille de paysans vous fait partager sa passion, entre brebis et chiens de troupeaux : visitez la bergerie, démonstration de chiens de bergers, mais aussi dégustation de produits bio de la ferme. Pensez à vous inscrire sur leur site !.

2023-07-13 17:30:00 fin : 2023-08-24 . EUR.

Les Bergers des Chaupous

Lamastre 07270 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



We are a couple of shepherds, breeders of dairy sheep and shepherd dogs. We propose visits during which we share our passion for organic and logical agriculture.

On registration.

We are a couple of shepherds, breeders of dairy sheep and shepherd dogs. We propose visits during which we share our passion for organic and logical agriculture.

We are a couple of shepherds, breeders of dairy sheep and shepherd dogs. We propose visits during which we share our passion for organic and logical agriculture.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme du Pays de Lamastre