Les bergers à l’opéra Eglise réformée Temple protestant Arles, samedi 16 mars 2024.

Enfin le 3e volet du triptyque des bergers !

Chers amis,

Vous avez aimé « Le Voyage des bergers en Italie » et « Le Noël des bergers »… Alors, ne manquez pas le troisième volet de notre exploration de la musette et de la bergerie aux 17e et 18 e siècles avec « La musette ou Les bergers de Suresnes », une oeuvre d’Elisabeth Jacquet de La Guerre.

Avec la même équipe de sympathiques musiciens réunis autour de Pierre Bats !

A bientôt… 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

Eglise réformée Temple protestant Boulevard Des Lices

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

